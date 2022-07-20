Гимнаст Голоцуцков рассказал, что ему предлагали поменять спортивное гражданство

Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Мне очень много раз предлагали поменять гражданство и уехать, но я остался здесь. А вообще, это дело каждого, все видят мир по-своему. Осуждать и советовать мне очень сложно, я могу отвечать только за свои действия. Я оставался в стране и останусь здесь. Это моя родина — где родился, там и пригодился. Кто-то осуждает спортсменов, которые уезжают, но у каждого свое мнение», — сказал Голоцуцков «Газете.Ru».

Он воздержался от критики в их адрес, отметив, что сам не раз имел возможность выступать под другим флагом, однако не стал этого делать.