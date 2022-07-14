Никита Нагорный рассказал, что к нему в семь часов утра пришли допинг-офицеры

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о том, что сегодня рано утром его посетили допинг-офицеры.

«Сегодня ко мне в 7 утра постучался допинг-контроль. Чтобы вы понимали, у меня в третий раз берут тест. Мы приехали в Сочи на 3-4 дня по делам и чуть-чуть отдохнуть. Самое приятное, когда в 7 утра будит допинг-контроль», — сказал Нагорный в видео, которое выложил у себя в Telegram-канале.

Также спортсмен опубликовал фото из своего номера, сделанное во время визита допинг-офицеров и выложил видео, на котором у него берут пробу.

«Так началось мое утро. Третий раз подряд... Это потому, что я не написал, что отдыхаю», — подписал свои посты Нагорный.

25-летний Нагорный — олимпийский чемпион Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.