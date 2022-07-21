РУСАДА дисквалифицировало чемпионку Европы по спортивной гимнастике Симакову на 2 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации российской гимнастки Ангелины Симаковой.

Спортсменка отстранена на два года, в образце ее допинг-пробы был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

Срок дисквалификации Симаковой отсчитывается от 2 июня 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

19-летняя Симакова — чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира в составе сборной России по спортивной гимнастике.