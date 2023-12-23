Ласицкене откроет сезон 7 января

Президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов сообщил, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует открыть выступления в новом сезоне 7 января на турнире в Екатеринбурге.

«До старта турнира осталось две недели, но уже сейчас мы можем говорить, что он будет весьма представительным по составу. Мы получили подтверждение от Марии Ласицкене, что планирует выступить у нас и открыть сезон. В Екатеринбурге также собираются стартовать призеры чемпионатов мира в прыжках в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк. Подтвердили свое участие Владимир Никитин, Кристина Королева, Ярослав Ткалич, Полина Миллер», — приводит слова Карманова ТАСС.

30-летняя Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Также на ее счету золото Олимпийских игр в Токио.