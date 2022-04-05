Федерация гимнастики России планирует организовать международный Кубок в Калуге

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о планах по реорганизации календарного плана соревнований после решения о временном отстранении команды от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики.

«Открыть заявку на ЧР в Казани спортсменам из других стран мы уже не успевали. Слишком поздно начали этим заниматься, было желание, но не хватило времени. Пригласить другую страну — это значит выслать официальное приглашение, получить согласие, организовать призовые. Есть ряд вопросов, которыми нужно заниматься. Мы сейчас меняем календарь, готовим в Калуге открытый международный Кубок в июле, с приглашением иностранных команд. Пока у нас как мы знаем около восьми стран-участниц. Очень надеемся на Китай, все-таки наши основные соперники. Будет Южная Корея, Израиль, Турция. Так что желающие набирается, конкуренция будет. Нам важно не просто собрать разные страны, лишь бы они были. Важна конкуренция и соревновательный уровень. Сохранить свой уровень, все-таки мы мировые лидеры, на сегодняшний день сильнейшие команды в мире, что мужчины, что девушки. И важно это сохранить», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

С 6 по 17 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.