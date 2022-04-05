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Сегодня, 21:00

Тренер Родионенко рассказала о причинах пропуска чемпионата России Мельниковой и Аблязиным

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о составе участников предстоящего чемпионата России в Казани.

«Нам не хватает здесь Ангелины Мельниковой и Лилии Ахаимовой. Мельникова сама нас попросила дать ей отдохнуть, будет готовиться к следующим соревнований, к международному Кубку.

Такая же ситуация у Ахаимовой, мы дали девочкам полгода. Больше ждем Мельникову, но я бы не сказала, что она остается первым номером сборной. Сейчас не будем этого утверждать. Есть программы, сложность программ и пока что Ангелину опережает Вика Листунова. У мужчин будет Никита Нагорный, но в кольцах выступать не будет. Дадалоян будет выступать, а Денис Аблязин травмирован, его не будет. Также не будет Карцева, он получил травму на тренировке, на сборах. Карцев — это тоже важный человек для нас, представляет большой интерес. Остальные все выступят», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

С 6 по 17 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. Сначала выступят женщины, затем мужчины

Сборная России по спортивной гимнастике
Ангелина Мельникова
Денис Аблязин
Спортивная гимнастика
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