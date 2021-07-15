ФБР обвинили в халатности при расследовании дела педофила в сборной США по гимнастике

В США опубликован отчет, из которого следует, что отделение Федерального бюро расследований в Индианаполисе допустило многочисленные нарушения при расследовании дела Ларри Нассара, физиотерапевта-педофила из сборной США по спортивной гимнастике.

Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило во время медицинских процедур. Как следует из отчета, десятки девочек могли бы избежать этого кошмара, если бы сотрудники ФБР своевременно отреагировали на жалобы спортсменок и их родителей и пресекли бы преступную деятельность врача.

Инспекторы установили, что сотрудники ФБР не отнеслись к заявлениям гимнасток «с предельной серьезностью и безотлагательностью, которых заслуживали эти проблемы».

Они проявили халатность при опросе заявителей. А один из следователей по имени Джей Эбботт, вместо того чтобы потребовать немедленного задержания Нассара, занимался тем, что, пользуясь возможностью общения со спортивными чиновниками, просился на работу в Олимпийский комитет США. Эбботт лгал инспекторам во время проведения проверки, а в итоге уволился из ФБР.

«Действия и бездействие определенных сотрудников ФБР, описанные в отчете, непростительны и дискредитируют эту организацию», — говорится в заявлении агентства, проводившего проверку.