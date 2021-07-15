Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

ФБР обвинили в халатности при расследовании дела педофила в сборной США по гимнастике

08:18

В США опубликован отчет, из которого следует, что отделение Федерального бюро расследований в Индианаполисе допустило многочисленные нарушения при расследовании дела Ларри Нассара, физиотерапевта-педофила из сборной США по спортивной гимнастике.

Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило во время медицинских процедур. Как следует из отчета, десятки девочек могли бы избежать этого кошмара, если бы сотрудники ФБР своевременно отреагировали на жалобы спортсменок и их родителей и пресекли бы преступную деятельность врача.

Инспекторы установили, что сотрудники ФБР не отнеслись к заявлениям гимнасток «с предельной серьезностью и безотлагательностью, которых заслуживали эти проблемы».

Они проявили халатность при опросе заявителей. А один из следователей по имени Джей Эбботт, вместо того чтобы потребовать немедленного задержания Нассара, занимался тем, что, пользуясь возможностью общения со спортивными чиновниками, просился на работу в Олимпийский комитет США. Эбботт лгал инспекторам во время проведения проверки, а в итоге уволился из ФБР.

«Действия и бездействие определенных сотрудников ФБР, описанные в отчете, непростительны и дискредитируют эту организацию», — говорится в заявлении агентства, проводившего проверку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

Двух наших пловцов сняли с Игр за десять дней до старта. Это просто издевательство
Многодетная мать оставила коляску с малолетним ребенком в подъезде
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Как экс-мужья Пугачевой отреагировали на смерть Стефановича
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд