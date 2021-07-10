Гимнаст Далалоян ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Мне позволяют здоровье и мой моральный настрой заниматься дальше. Еще получаю удовольствие от процесса и горю этим. Не вижу смысла даже думать о чем-то другом. Конечно, я буду продолжать работать, буду стремиться к еще большим успехам.

Никогда не заглядываю на далекие промежутки. Знаю, какие соревнования у нас будут осенью, может быть думал уже немного про начало года, а дальше не готов уже. Чем больше планируешь, тем больше потом кувырков приходится делать", — приводит слова Далалояна официальный сайт МОК.

В апреле 2021 года Далалоян получил травму ахиллова сухожилия. Из-за этого он пропускал чемпионат мира в Базеле (Швейцария).