Гимнаст Далалоян ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
«Мне позволяют здоровье и мой моральный настрой заниматься дальше. Еще получаю удовольствие от процесса и горю этим. Не вижу смысла даже думать о чем-то другом. Конечно, я буду продолжать работать, буду стремиться к еще большим успехам.
Никогда не заглядываю на далекие промежутки. Знаю, какие соревнования у нас будут осенью, может быть думал уже немного про начало года, а дальше не готов уже. Чем больше планируешь, тем больше потом кувырков приходится делать", — приводит слова Далалояна официальный сайт МОК.
В апреле 2021 года Далалоян получил травму ахиллова сухожилия. Из-за этого он пропускал чемпионат мира в Базеле (Швейцария).
Дополнительная информация:
https://olympics.com/ru/news/artur-dalaloyan-ya-ne-smotryu-na-igry-v-tokio-kak-na-individualnyi-start
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