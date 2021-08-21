Байлз: «Меня очень вдохновляет Наоми Осака»

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о психологическом состоянии во время Олимпиады в Токио.

Она снялась с командного финала после опорного прыжка из-за психологических проблем, а также снялась с двух личных финалах, выступив только на бревне, где завоевала бронзовую медаль.

«Думаю, у меня накопились проблемы, которые я, вероятно, подавляла последние несколько лет. Но я занимаюсь терапией. Просто тогда что-то на меня нашло. Иногда сам организм требует остановиться. Жаль, что это произошло на Олимпиаде.

Никому бы такого не пожелала. Но я дала спортсменам свободу говорить о своем психологическом здоровье и ценить человека в себе выше, чем спортсмена. В этом плане меня очень вдохновляет Наоми Осака», — приводит слова Байлз BBC.