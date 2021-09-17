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Элемент спортивной гимнастики официально назван именем Никиты Нагорного

17:41

Международная федерация гимнастики (FIG) официально назвала элемент в честь россиянина Никиты Нагорного.

Для того, чтобы элемент был назван именем первого исполнителя, он должен быть показан на турнире не ниже континентального уровня. Также учитываются количества ошибок. Нагорный показал новый элемент: тройное сальто назад согнувшись — на чемпионате Европы в Базеле. Технический комитет присвоил этому элементу высшую группу сложности I.

Отметим, что в мужской спортивной гимнастике настолько сложных элементов всего три.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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