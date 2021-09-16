Чемпионка мира Мария Пасека объявила о возобновлении карьеры

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщил, что четырехкратный призер Олимпийских игр Мария Пасека решила возобновить карьеру.

26-летняя гимнастка не выступала с начала 2020 года.

«Мы давно говорили Марии о возможности возвращения, но она долго размышляла. Сейчас она одумалась и надеется восстановить свой прыжок, но для того чтобы вернуться в сборную, нужно завоевать на это право. На следующей Олимпиаде заявка на командный турнир будет состоять из пяти гимнасток, а не из четырех, как было в Токио. Пусть пробует, никто дорогу ей не закрывает.

Насколько я знаю, врачи разрешили ей вернуться в спорт. Конечно, мы вызовем ее на сбор, пусть готовится. Может быть, она приедет на «Озеро Круглое» уже в октябре», — рассказала Родионенко в Instagram сборной России.