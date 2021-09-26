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Никита Нагорный признался, что доволен выступлением на первом турнире после Олимпиады

13:44
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Олимпийский чемпион Никита Нагорный высказался о выступлении на турнире в Германии. Для гимнаста это первые соревнования после Игр в Токио.

«Я впечатлен невероятно своими силами. Я почти не ходил в зал, при этом у меня был трехнедельный перерыв. Я готовился к этому старту лишь неделю, только поддерживал физическую форму, без всяких невероятных элементов.

Я думал, что будет все сложно и не смогу ничего делать. Отталкиваясь от этого, были мысли, что я уже не восстановлюсь. Но я вышел и без двух элементов практически выполнил олимпийскую программу. И сделал ее хорошо", — цитирует Нагорного ТАСС.

На Олимпиаде Токио Никита Нагорный завоевал три медали — бронзу в индивидуальном многоборье, бронзу в упражнении на перекладине и золото в командном многоборье.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12509849

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Виктория Кравченко все материалы автора

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