Никита Нагорный признался, что доволен выступлением на первом турнире после Олимпиады
Олимпийский чемпион Никита Нагорный высказался о выступлении на турнире в Германии. Для гимнаста это первые соревнования после Игр в Токио.
«Я впечатлен невероятно своими силами. Я почти не ходил в зал, при этом у меня был трехнедельный перерыв. Я готовился к этому старту лишь неделю, только поддерживал физическую форму, без всяких невероятных элементов.
Я думал, что будет все сложно и не смогу ничего делать. Отталкиваясь от этого, были мысли, что я уже не восстановлюсь. Но я вышел и без двух элементов практически выполнил олимпийскую программу. И сделал ее хорошо", — цитирует Нагорного ТАСС.
На Олимпиаде Токио Никита Нагорный завоевал три медали — бронзу в индивидуальном многоборье, бронзу в упражнении на перекладине и золото в командном многоборье.
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