Никита Нагорный признался, что доволен выступлением на первом турнире после Олимпиады

Олимпийский чемпион Никита Нагорный высказался о выступлении на турнире в Германии. Для гимнаста это первые соревнования после Игр в Токио.

«Я впечатлен невероятно своими силами. Я почти не ходил в зал, при этом у меня был трехнедельный перерыв. Я готовился к этому старту лишь неделю, только поддерживал физическую форму, без всяких невероятных элементов.

Я думал, что будет все сложно и не смогу ничего делать. Отталкиваясь от этого, были мысли, что я уже не восстановлюсь. Но я вышел и без двух элементов практически выполнил олимпийскую программу. И сделал ее хорошо", — цитирует Нагорного ТАСС.