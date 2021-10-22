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Чжан Бохэн стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в многоборье

22 октября, 15:05

Китайский гимнаст Чжан Бохэн выиграл личное многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. Он набрал 87,981 балла.

Второе место занял японец Дайки Хасимото (87,964), третье — украинец Илья Ковтун (84,899).

Россиянин Никита Игнатьев занял 17-е место (80,647).

Напомним, что в соревнованиях женщин золото в личном многоборье выиграла россиянка Ангелина Мельникова.

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Роман Шишов все материалы автора
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