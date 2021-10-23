Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира в японском Китакюсю. Ее результат 13,966 балла.

Золото выиграла бразильянка Ребека Андраде (14,966), второй стала итальянка Азия Д'Амато (14,083).

Напомним, ранее Мельникова выиграла золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье.

21-летняя гимнастка — также олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, бронзовый призер Игр-2020 в личном многоборье, бронзовый — в вольных упражнениях. Кроме того, у нее серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.