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Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на ЧМ

11:45
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира в японском Китакюсю. Ее результат 13,966 балла.

Золото выиграла бразильянка Ребека Андраде (14,966), второй стала итальянка Азия Д'Амато (14,083).

Напомним, ранее Мельникова выиграла золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье.

21-летняя гимнастка — также олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, бронзовый призер Игр-2020 в личном многоборье, бронзовый — в вольных упражнениях. Кроме того, у нее серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

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Роман Шишов все материалы автора
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