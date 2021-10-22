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Путин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира

22 октября, 10:46
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Президент России Владимир Путин поздравил Ангелину Мельникову с победой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Победа в финале личного многоборья — достойная награда за Ваше исключительное трудолюбие, выдержку и мастерство. Вы оправдали ожидания своих тренеров и наставников, коллег по сборной и болельщиков и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета», — говорится в публикации на официальном сайте президента.

Вчера, 21 октября, Мельникова завоевала золото, набрав 56,632 балла в финале. Другая представительница России, Владислава Уразова заняла четвертое место (53,598).

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/councils/66977

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Иван Торопцев все материалы автора
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