Более 40 британских гимнасток обвинили тренеров в насилии

Более 40 британских спортсменок подали иски к руководству Федерации гимнастики Великобритании, сообщает Guardian.

По информации источника, они заявили о систематическом физическом и психологическом насилии со стороны тренеров. В четверг, 16 июня, будет опубликован отчет юриста Энн Уайт, который представляет собой «всестороннее и широкомасштабное расследование обвинений, выдвинутых на всех уровнях спорта».

В 2021 году Уайт получила заявление от почти 400 человек. 39 дел были переданы местным властям из соображений безопасности спортсменок. Также она написала, что в среднем Федерация гимнастики Великобритани получала 300 жалоб ежегодно в период с 2015 по 2020 год и у нее есть информация о более чем 100 тренерах и 90 клубах.

Утверждается, что Британская ассоциация гимнастики, провела серию встреч с тренерами, гимнастами и родителями и уже пообещала выполнить рекомендации со стороны Уайта.