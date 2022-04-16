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Сегодня, 15:45

Никита Нагорный завоевал два серебра на чемпионате России

Роман Шишов
Корреспондент
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Российский гимнаст Кирилл Прокопьев выиграл золото чемпионата России в Казани в вольных упражнениях. Его результат 14,266 балла.

Вторым стал олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный (14,200).

Замкнул тройку Даниел Маринов (13,766).

28-летний Прокопьев завоевал уже третью медаль на нынешнем чемпионате России. До этого у него было золото в командном первенстве в составе первой команды Центрального федерального округа и серебро в личном многоборье.

Владислав Поляшов одержал победу на чемпионате России в упражнении на коне. Он набрал 14,733 балла. Нагорный снова стал вторым (13,633). Замкнул тройку Юрий Буссе (13,333).

Никита Нагорный
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