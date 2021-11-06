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Андреев и Андрианова избраны в члены технических комитетов Международной федерации гимнастики

17:15
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Россияне Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова избраны в члены технических комитетов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.

Выборы состоялись на заседании конгресса федерации, который проходит 6 ноября.

Ранее стало известно, что глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов был избран в состав исполкома организации, а японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12854057

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Екатерина Савостина все материалы автора
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