Андреев и Андрианова избраны в члены технических комитетов Международной федерации гимнастики
17:15
Россияне Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова избраны в члены технических комитетов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.
Выборы состоялись на заседании конгресса федерации, который проходит 6 ноября.
Ранее стало известно, что глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов был избран в состав исполкома организации, а японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG.
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