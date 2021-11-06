Титов избран в исполком Международной федерации гимнастики
12:07
Главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова избрали в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.
Выборы состоялись на заседании конгресса федерации, который проходит сегодня, 6 ноября.
Ранее стало известно, что Титова не переизбрали на пост вице-президента организации. Он занимал эту должность с 2016 года.
6 ноября японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG.
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