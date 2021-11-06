Титов избран в исполком Международной федерации гимнастики

Главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова избрали в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.

Выборы состоялись на заседании конгресса федерации, который проходит сегодня, 6 ноября.

Ранее стало известно, что Титова не переизбрали на пост вице-президента организации. Он занимал эту должность с 2016 года.

6 ноября японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG.