Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Титов избран в исполком Международной федерации гимнастики

12:07
Теги:

Главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова избрали в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.

Выборы состоялись на заседании конгресса федерации, который проходит сегодня, 6 ноября.

Ранее стало известно, что Титова не переизбрали на пост вице-президента организации. Он занимал эту должность с 2016 года.

6 ноября японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12853177

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
В Крыму назвали способ возвращения скифского золота России
0