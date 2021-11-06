Родионенко: «Результаты российских гимнастов не зависят от постов в руководстве FIG»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о том, что главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова не переизбрали на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG).

«Это печально, что так получилось, но ослабления позиций России не будет, — приводит слова Родионенко ТАСС. — Результаты российских гимнастов не зависят от постов в руководстве FIG. Спорт все-таки стоит на том, что нужно выходить и показывать свои программы, не ошибаться — тогда все будет в порядке. У нас стали слишком большое значение придавать тому, есть ли кто-то в исполкоме — если есть, то обязательно будет что-то необыкновенное, но так не бывает, это спорт».

Она отметила, что есть много примеров, когда у страны показывают нормальный результат, несмотря на отсутствие представителей в FIG.

«Возможно, какие-то действия будут, но я бы не сказала, что это настолько сильно влияет на результат. У нас много примеров, когда у стран нет представителей в исполкоме, но они все равно показывают нормальный результат. Конечно, хотелось бы, чтобы представители России занимали высокие посты, но остался Титов в исполкоме, и слава богу. Там свои дела, свои игры».

Титова не переизбрали на пост вице-президента FIG 6 ноября. Позднее он был избран в состав исполкома федерации.