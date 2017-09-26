Полиция проверит драку на турнире памяти Кудухова

Полиция Краснодара проведет проверку по факту массовой драки на турнире памяти Бесика Кудухова, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону. Во время одной из схваток на турнире началась стычка между одним из борцов и представителем тренерского штаба соперника. Впоследствии конфликт перерос в массовую драку.

- По данному факту в полицию заявления не поступало. В настоящее время в МВД назначена проверка по выявленному в интернете видео, - говорится в заявлении представителя МВД.