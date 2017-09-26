Массовая драка во время турнира памяти Бесика Кудухова. Видео

Турнир по вольной борьбе памяти четырехкратного чемпиона мира, серебряного и бронзового презера Олимпийских игр Бесика Кудухова прошел в Краснодаре. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из России и Казахстана.

Одна из схваток была прервана массовой дракой, в которой поучаствовали тренеры бойцов, сами спортсмены, а также зрители.

Напомним, Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром. Ему было 27 лет.