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11:40 | БОРЬБА — Вольная

Массовая драка во время турнира памяти Бесика Кудухова. Видео

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Турнир по вольной борьбе памяти четырехкратного чемпиона мира, серебряного и бронзового презера Олимпийских игр Бесика Кудухова прошел в Краснодаре. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из России и Казахстана.

Одна из схваток была прервана массовой дракой, в которой поучаствовали тренеры бойцов, сами спортсмены, а также зрители.

Напомним, Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром. Ему было 27 лет.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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паоло росси

что вы хотите от дагов? как были всегда пастухами, такими и остались

12:02

And60

Уже в который раз превращают борьбу в черт знаешь что. Позор федерации борьбы!!!!!!!!!!!!

11:52