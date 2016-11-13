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Рамонов покинул сборы, чтобы попасть на Межконтинентальный кубок UWW

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Олимпийский чемпион Сослан Рамонов сообщил, что покинул сборы национальной команды России, чтобы посмотреть схватки Межконтинентального кубка Объединенного мира борьбы (UWW). Турнир, который проходит в универсальном спортивном зале "Дружба", завершится 13 ноября.

– Турнир хороший и престижный, на нем хотят выступать многие спортсмены, – цитирует ТАСС Рамонова. – Он проводится в Москве, в центре столицы, поэтому люди идут поболеть за сборную. Сам я как раз прилетел, чтобы поболеть за наши команды, так как я патриот и люблю свою страну. Сейчас у меня сборы в Сочи, но я специально прилетел в Москву вчера вечером.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779836

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