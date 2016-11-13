Рамонов покинул сборы, чтобы попасть на Межконтинентальный кубок UWW

Олимпийский чемпион Сослан Рамонов сообщил, что покинул сборы национальной команды России, чтобы посмотреть схватки Межконтинентального кубка Объединенного мира борьбы (UWW). Турнир, который проходит в универсальном спортивном зале "Дружба", завершится 13 ноября.

– Турнир хороший и престижный, на нем хотят выступать многие спортсмены, – цитирует ТАСС Рамонова. – Он проводится в Москве, в центре столицы, поэтому люди идут поболеть за сборную. Сам я как раз прилетел, чтобы поболеть за наши команды, так как я патриот и люблю свою страну. Сейчас у меня сборы в Сочи, но я специально прилетел в Москву вчера вечером.