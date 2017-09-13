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11:36 | БОРЬБА — Вольная

Ненад Лалович: "Правила вольной борьбы не нуждаются в изменениях"


Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович остался доволен уровнем финалов чемпионата мира в вольной борьбе. По его словам, изменение правил в греко-римской борьбе было необходимо для повышения зрелещности соревнований.

Напомним, во время чемпионата мира 2017 года в Париже бюро UWW вернуло в правила греко-римской борьбы постановку в партер за пассивность, которая была отменена после Олимпиады 2016 года.

- Мы поменяли правила для греко-римского стиля, они будут внедрены с 1 января следующего года. Это сделает борьбу более привлекательной, более быстрой. Это то, что нам было нужно, к Олимпиаде 2020 года греко-римская борьба станет зрелищнее, - цитирует ТАСС Лаловича. - А вот вольный стиль мы трогать не будем, у нас были фантастически интересные финалы на чемпионате мира, такого раньше не было раньше.

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http://tass.ru/sport/4557939

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