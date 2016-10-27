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МОК прекратил расследование в отношении погибшего борца Кудухова

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Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил расследование в отношении погибшего борца Бесика Кудухова, ставшего серебряным призером Олимпиады-2012, сообщает пресс-служба МОК. Ранее появилась информация, что после перепроверки допинг-пробы россиянина у него был обнаружен запрещенный препарат, и серебро будет передано индийцу Йогешвару Дутту.

Отмечается, что на момент принятия решения о перепроверке допинг-пробы не было известно о смерти Кудухова, который погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года. Дисциплинарные процедуры в отношении покойных спортсменов проводиться не могут, в связи с чем дело сдано в архив.

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