Сергей Сырцов: "Отстранение российских штангистов повлияет на выборы главы IWF"

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов считает, что перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и Игр-2012, а также отстранение от соревнований российских тяжелоатлетов повлияют на выборы президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

IWF 29 июля отстранила сборную России от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. За отстранение российской команды проголосовали 14 из 17 членов исполкома IWF.

- Если взять всех представителей исполкома, то спортсмены десяти стран, которые они представляют, были уличены в употреблении допинга в 2014 - 2015 годах, - цитирует ТАСС Сырцова. - В том числе и Венгрия, откуда глава IWF. Тогда было сказано, что Россия приносит нашему виду спорта дурную славу. А они ее не приносят?

Думаю, что это все политика. Это связано с выборами президента IWF в 2017 году. Мне кажется, у IWF есть так называемые неугодные страны, которые имеют свою жесткую позицию и свое видение развития спорта, они нас боятся. Наша федерация хочет развивать тяжелую атлетику.