Выступление ватерполисток сборной России в 2016 году признано удовлетворительным

Президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов отметил, что экспертный совет Министерства спорта РФ провел оценку выступления российских ватерполистов в 2016 году. Напомним, мужская сборная России не отобралась на Олимпиаду в Рио, а женская завоевала на Играх бронзовые медали.

– Экспертный совет заслушал отчет главных тренеров мужской и женской сборных. Выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, – цитирует "Р-Спорт" Шаронова. – Успешное выступление женской сборной, естественно, признано удовлетворительным.