15:31 | ВОДНОЕ ПОЛО

Выступление ватерполисток сборной России в 2016 году признано удовлетворительным

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Президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов отметил, что экспертный совет Министерства спорта РФ провел оценку выступления российских ватерполистов в 2016 году. Напомним, мужская сборная России не отобралась на Олимпиаду в Рио, а женская завоевала на Играх бронзовые медали.

– Экспертный совет заслушал отчет главных тренеров мужской и женской сборных. Выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, – цитирует "Р-Спорт" Шаронова. – Успешное выступление женской сборной, естественно, признано удовлетворительным.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161118/1112395138.html

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