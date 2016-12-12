11:14 | ВОДНОЕ ПОЛО

Шаронов, Власенко и Зиннуров - претенденты на пост президента Федерации водного поло России

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3 кандидата подали заявки на пост президента Федерации водного поло России (ФВПР), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Претендентами на должность главы ФВПР являются действующий президент организации Евгений Шаронов, президент российских федераций синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко, а также серебряный призер Олимпийских игр-2000, бронзовый призер Игр-2004, депутат Государственной Думы РФ Ирек Зиннуров.

Кандидатуры Власенко и Зиннурова выдвинула Республика Татарстан. Последним днем приема заявок стало 10 декабря. Выборы главы ФВПР состоятся 24 декабря.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3863576

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