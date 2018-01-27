"Зенит" продлил контракт с Андерсоном на один сезон

Казанский "Зенит" продлил контракт с доигровщиком Мэттом Андерсоном, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с американским волейболистом рассчитано на один сезон.

– "Поставьте подпись вот здесь", – сказали они. И я поставил! Рад сообщить, что я остаюсь в Казани еще на один сезон, – написал в Инстаграме Андерсон.

30-летний спортсмен играет за "Зенит" с 2012 года. В составе команды он по три раза выиграл чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок страны, стал победителем клубного чемпионата мира-2017 и четырежды завоевал Суперкубок России.