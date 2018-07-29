Вольвич поддержал Мусэрского в перепалке с Губерниевым

Блокирующий казанского "Зенита" сборной России Артем Вольвич ответил комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее журналист в переписке с Дмитрием Мусэрским отметил, что волейболисты сами молчали во время концерта-чествования российских спортсменов на Манежке: "И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова?".

– Зато вы очень хорошо можете связать слова: "Без Игоря мы проиграем, дай бог, чтобы он поправился, потому что это смешно – решающие матчи, а у нас в воротах г... будет стоять, – написал Вольвич.

Напомним, что Мусэрский ранее раскритиковал организацию мероприятия, сказав, что все было построено вокруг футболистов.