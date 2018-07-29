Вольвич поддержал Мусэрского в перепалке с Губерниевым

Блокирующий казанского "Зенита" сборной России Артем Вольвич ответил комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее журналист в переписке с Дмитрием Мусэрским отметил, что волейболисты сами молчали во время концерта-чествования российских спортсменов на Манежке: "И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова?".
– Зато вы очень хорошо можете связать слова: "Без Игоря мы проиграем, дай бог, чтобы он поправился, потому что это смешно – решающие матчи, а у нас в воротах г... будет стоять, – написал Вольвич.
Напомним, что Мусэрский ранее раскритиковал организацию мероприятия, сказав, что все было построено вокруг футболистов.
Поддерживаю @ekaterinagamova11 полностью! Листаем влево! Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! . Также удивлён, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и тд... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал! . Ребята-футболисты тут не причем, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не даёт никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность... . P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям...🤦🏼♂️ Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!👏🏼👏🏼👏🏼