"Динамо" на год продлило контракт с Маричевым

Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Секретарев подчеркнул, что клуб принял решение о продлении контракта с главным тренером Юрием Маричевым, сообщает ТАСС. Соглашение со специалистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне динамовцы завоевали серебряные медали чемпионата России, в Лиге чемпионов бело-голубые завершили выступление на стадии "Раунда шести".

Напомним, что Маричев работает в клубе с 2013 года (с перерывом на сезон-2015/16). Также специалист возглавлял женскую сборную России, с которой не сумел завоевать медали Олимпийских игр-2016.