Вильфредо Леон: "Мы тщательно разбирали игру соперника, отсюда и результат"

Доигровщик казанского "Зенита" Вильфредо Леон после победы в первом матче финальной серии против одноименной команды из Санкт-Петербурга (3:0) пообещал, что вторую игру волейболисты его клуба сыграют в том же духе. Она добавил, что казанцы тщательно изучали игру питерского соперника, поэтому показали хороший результат.

– Мы отлично изучили соперника перед серией, – цитирует "Р-Спорт" Леона. – Разобрали, кто и как атакует, куда нужно ставить руки, и как правильно выбирать позицию. Результат на табло. Поэтому у нас было так много блоков.

Мы держали концентрацию всю игру и выполнили план, который задумывали. Много было ошибок на подаче, так как хотели рисковать, но удалось сделать много эйсов, поэтому риск был оправданным. Завтра сыграем в таком же ключе.

Казанский "Зенит" ведет в финальной серии до трех побед против "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 1-0.