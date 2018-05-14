В Екатеринбурге открылась выставка к 80-летию Карполя

В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная главному тренеру "Уралочки-НТМК" Николаю Карполю. Прославленному российскому тренеру 1 мая исполнилось 80 лет.

- Я уверена, что на фотографиях, которые здесь выставлены, наверное, показаны самые яркие моменты вашей жизни. И весь темперамент ваш, я думаю, на этих фотографиях показан - и ваша жажда к победе, ваша требовательность к своим подопечным. Я хочу сказать, что Николай Васильевич (Карполь) и Борис Николаевич (Ельцин) были очень похожи по своей крепости, по характеру и любви к волейболу, их связывала довольно долгая дружба. Они оба безумно любили волейбол, иногда ночами обсуждали острые моменты, когда где- то далеко проходили баталии - у нас была уже глубокая ночь или наоборот, они все продолжали разбирать каждую игру, это было здорово, - сказала вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина.

Экспозиция "Мяч над сеткой" собрала порядка 50 фотографий, посвященных роли Карполя в жизни клуба "Уралочка" и сборной СССР.

- Победив истинно московский вид спорта, женский волейбол, и много лет продержав эту планку, мы все же добились того, что показали, что и здесь, на периферии, можно достигать огромных успехов. И моя жизнь и работа, 49 лет в "Уралочке", подтверждают это еще раз. Конечно, были разные в жизни ситуации, были приглашения, было все, но я сохранил верность своему клубу, своему городу, своему краю, - сказал Карполь.