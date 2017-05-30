Тетюхин принял решение продолжить карьеру игрока в "Белогорье"

Сергей Тетюхин принял решение продолжить карьеру игрока и останется в "Белогорье". 41-летний волейболист выступает за белгородский клуб с 2011 года. Тетюхин – олимпийский чемпион и десятикратный чемпион России.

"Да, я остаюсь в клубе в прежнем качестве и продолжаю бороться, – приводит портал "БелПресса" слова Тетюхина. – Был ли разговор о возможности перехода на тренерскую работу? Сейчас не готов отвечать на такие вопросы, и вообще есть большое желание отдохнуть от волейбольной темы. Давайте расставим точки над "i" после моего возвращения из отпуска".