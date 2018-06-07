Игорь Кобзарь: "Справедливо, что начнем домашний этап Лиги наций игрой с Бразилией"

Капитан сборной России Игорь Кобзарь перед стартом этапа Лиги наций в Уфе рассказал о своем физическом состоянии, взаимодействии с партнерами по команде и выразил надежду на горячую поддержку зрителей.

- Дополнительная сложность этого турнира в том, что нужно играть три матча подряд, совсем нет времени на отдых. В клубах мы к этому не привыкли. Но физическое состояние хорошее. У нас отличный медицинский штаб и много всяких полезных устройств для восстановления.

- Удобно ли начинать сразу игрой против Бразилии? Может, лучше было бы встретиться с ними позже?

- Думаю, нет большой разницы, в какой день играть против бразильцев. Потому что на первый план выходят уже не физические кондиции, а характер и психология. Даже справедливо, что мы проведем матч с ними в первый день, максимально к нему подготовившись. Условия на арене сейчас прекрасные. Надеюсь, что и болельщики нам помогут.

- Наладили ли связи с партнерами?

- Взаимодействие становится лучше с каждой игрой. Идеального можно добиваться и год, и два, поэтому хорошо, когда играешь с одноклубниками. Если взять Карпухова, например, то с ним связи налажены. На первом этапе не было должного взаимопонимания, образовалась проблема с диагональным. На втором старались это исправить. Спасибо партнерам по команде, они помогли мне справиться с этой нагрузкой. Константин Бакун, Егор Клюка, Дмитрий Мусэрский пытаются исправить любую мою передачу и добиться максимального результата. (Антон БАБОШИН)