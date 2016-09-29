Екатерина Гамова: "Туфли с каблуками надеваю достаточно часто"

Двукратная чемпионка мира накануне своего прощального матча подчеркнула, что достаточно часто ходит на каблуках. При этом, по словам Гамовой, туфель с 15-сантиметровыми каблуками у нее нет.

– Когда последний раз ходили в туфлях на каблуках?

– Между прочим, надеваю их довольно часто. Есть определенные мероприятия, на которые требуется соответствующий дресс-код. При этом понятно, что 15-сантиметровых каблуков у меня нет. Ни к чему. А вот 5 - 7 см – вполне. В таких ощущаю себя достаточно комфортно.

– Контракт на розовой бумаге – это девчачество?

– Просто шутка. Когда Сергей Николаевич (Чернышов, директор казанского "Динамо". – Прим. В.И.) звал меня в клуб, сказал, что готов пойти на все. Даже предоставить контракт на розовой бумаге. А я не стала отказываться: "Да, хочу такой". Все это было в шутку, но перетекло в маленькую традицию. (Владимир ИВАНОВ)