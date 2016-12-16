14:55 | ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина Гамова: "Точно не буду начинать политическую карьеру"

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Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу, серебряный призер Олимпийских игр 2000 и 2004 года Екатерина Гамова, которая завершила карьеру в мае 2016 года, заявила, что не собирается заниматься политической деятельностью. Кроме того, она поддержала переизбрание на пост главы Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко.

– Пока что я еще не приняла решение относительно своего будущего, - сказала Гамова. - Но я точно не хотела бы начинать политическую деятельность. Что касается переизбрания Станислава Шевченко на пост президента ВФВ, считаю, это хорошо. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andre_Saratov

И хорошо Катя.

15:08

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