Американская волейболистка получила несколько ножевых ранений, но не смогла спасти сестру

Американская волейболистка Даниэлла Скотт получила несколько ножевых ранений конечностей в результате бытового насилия, информирует USA Today.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр пыталась защитить сестру Стефани Валери от бывшего супруга Майкла.

Стефани в результате инцидента получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадала племянница спортсменки, но у нее незначительные травмы.

В настоящее время полиция города Батон Руж (штат Луизиана) разыскивает мужа Валери.

Отметим, что на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года Скотт сыграла в возрасте 39 лет. В 2016 году она была включена в Зал славы волейбола.