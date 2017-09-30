Зоран Терзич: "Турции не хватило эмоций после победы над Россией"

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич выразил мнение, что Турция отдала слишком много эмоций в четвертьфинале чемпионата Европы против России (3:0). Сегодня сербки в трех сетах одолели Турцию и пробились в финал, где встретятся с Голландией.

- Наша игра более качественная, чем у турецкой команды, - цитирует "Р-Спорт" Терзича. - К тому же сборная Турции отдала много эмоций в матче с Россией, эта победа стала огромным успехом для них. Поэтому сегодня они играли на чуть более низком уровне. Мне кажется, им не хватало эмоций.

После полуфинального матча, возможно, кто-то скажет, что победа над Турцией нам досталась легко. Но это точно не так. Полуфинал чемпионата Европы по определению не может быть легким, игроки испытывают огромное давление. Сегодня мы играли очень хорошо, вели игру и не дали команде Турции ни единого шанса на победу в матче.