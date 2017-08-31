Сергей Шляпников: "Представьте, я только в 36 лет стал мастером спорта"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников в преддверии четвертьфинального матча чемпионата Европы против команды Словении в интервью "СЭ" рассказал о своем пути в большой спорт. По словам наставника, мастером спорта он стал только в 36 лет.

– Когда впервые оказались в сборной?

– 20 лет назад. Вот столько я и шел к основной команде. В 1997 году меня заметил президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков и предложил стать тренером юношеской сборной. А я ведь в то время еще сам играл! Представьте, я только в 36 лет стал мастером спорта. Но для меня было делом принципа дойти до этого звания.

– Продолжили играть и тогда?

– Хотел, но сказали, что пора выбирать. Год доиграл и в 37 лет закончил. В 1998-м готовились к Всемирным юношеским играм в Москве. Опыт получился неудачным. Заняли четвертое место. В полуфинале проиграли Бразилии, будущему чемпиону. Два мяча уступили в пятом сете. Как потом выяснилось, южноамериканцы привезли ребят постарше, поиграли с документами.

– Как вас после безмедального турнира оставили?

– Сам не знаю. Был уверен, что моя карьера как тренера сборной на этом закончена. У нас любят только победителей. А тут четвертое место. Да еще в Москве! Каким-то чудом оставили.

И затем с этой сборной мы выиграли все: два чемпионата Европы, чемпионат мира. А на последнем чемпионате мира стали вторыми – и ребята сняли серебряные медали прямо на площадке. Это о чем-то говорит. Проиграли бразильцам, которых до этого одолели в группе. У них были Данте, Мурило, у нас Полтавский и Хтей. (Владимир ИВАНОВ)