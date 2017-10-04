Российские волейболистки опустились на 2-е место в рейтинге CEV

Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге Европейской конфедерации волейбола (CEV) после завершения чемпионата Европы, сообщает официальный сайт организации. На турнире россиянки дошли до 1/4 финала, уступив Турции. Первое место в обновленной версии рейтинга занимает сборная Сербии, которая выиграла чемпионат Европы.

По итогам европейского первенства в активе сербских волейболисток 290 очков. У россиянок 282 балла. Тройку лучших замыкает Италия (280).