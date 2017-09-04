Михайлов - MVP чемпионата Европы

Самым ценным игроком чемпионата Европы признан диагональный сборной России Максим Михайлов. Он помог российской команде в пяти сетах обыграть в финале сборную Германии со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).
В символическую сборную турнира вошли два российских игрока: связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.
Полностью символическая сборная чемпионата Европы выглядит следующим образом: Сергей Гранкин (Россия), Георг Гроцер (Германия), Дмитрий Волков (Россия), Денис Калиберда (Германия), Сречко Лисинац (Сербия), Маркус Боме (Германия), Лови Стуер (Бельгия).
#EuroVolleyM MVP: Maxim Mikhailov (RUS) pic.twitter.com/U8RXn0yvfj– EuroVolley (@CEVEuroVolley) 3 сентября 2017 г.
Presenting our Dream Team from the 2017 #EuroVolleyM! pic.twitter.com/yrW3JXw4r1– EuroVolley (@CEVEuroVolley) 3 сентября 2017 г.