Максим Михайлов: "Мы показали, что сборная России - сильная команда"

Самый ценный игрок чемпионата Европы Максим Михайлов назвал потрясающим результатом победу над Германией в финале европейского первенства. Сборная России в пяти сетах обыграла Германию в финале чемпионата Европы со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

- Это потрясающий результат, тем более, что россияне не выигрывали золотые медали в течение некоторого времени, так что это придает этой победе еще большую ценность, - цитирует пресс-служба клуба Михайлова. - Эта победа даст нам еще большую уверенность. Победа - это победа, и теперь мы можем праздновать то, что стали чемпионами Европы. Мы показали, что сборная России - сильная команда.