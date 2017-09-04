Геннадий Шипулин: "Михайлов – волейбольный Месси, но ему есть куда расти"

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, бывший главный тренер сборной России Геннадий Шипулин считает, что диагональный национальной команды Максим Михайлов, признанный MVP завершившегося чемпионата Европы, доказал свою исключительность. Вместе с тем экс-наставник сборной отметил, что игрок не достиг предела своих возможностей.

– Нужен ли этой команде Мусэрский?

– Нужен, конечно. Но для этого он должен быть в приличной форме и на голову сильнее конкурентов. Мусэрский должен понимать, что необходимо полностью отдаваться волейболу. У него должна быть ответственность. Дмитрий должен игрой доказать право находиться в сборной, идеально исполнять все элементы и бороться до самого конца. Мусэрский должен задавать тон игре, как это делали Сергей Гранкин и Максим Михайлов. Поэтому если он попадет в команду, то должен быть лидером, а просто так прогуливаться в сборной – не надо. Еще немного прогуляет, и сборная сможет обойтись без него.

– Михайлов – это волейбольный Месси?

– Я могу его назвать волейбольным Месси, он очень хороший игрок. В то же время Максим замечательный и очень воспитанный человек. На чемпионате Европы он показал сильнейшую игру. И своей игрой на соревнованиях мирового масштаба он доказывает свою исключительность. Михайлову аплодисменты. Отдельно скажу, что это не предел его игры. Ему еще есть куда расти – надо добавлять в исполнении своих элементов и учить новые. Ему необходимо научиться вести за собой коллектив. Это умение – тоже важный рост и развитие. Таким надо быть и Мусэрскому – и с себя спрашивать, и на других влиять. Туристы сборной не нужны. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Геннадия Шипулина