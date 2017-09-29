Джованни Гвидетти: "Мы показали фантастический волейбол"

Главный тренер женской сборной Турции Джованни Гвидетти после победы над командой России (3:0) в четвертьфинале чемпионата Европы отметил, что подопечные показали фантастическую игру. В субботу в полуфинале турецкие волейболистки сыграют с командой Сербии.

– Мы показали фантастический волейбол, это был наш лучший матч на этом турнире, – цитирует Р-Спорт Гвидетти. – Я очень горжусь своей командой, мы сделали сегодня большое дело, обыграв сборную России. Мы очень много времени посвятили подготовке к этому чемпионату Европы, и на самом турнире тоже много работали, и наши труды принесли плоды. Теперь нам надо забыть этот матч и сконцентрироваться на полуфинале с командой Сербии.