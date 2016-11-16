Болгария, Словения и Испания – соперники России на чемпионате Европы

В Кракове состоялась жеребьевка финального турнира мужского чемпионата Европы 2017 года, который пройдет в разных городах Польши, сообщает официальный сайт ВФВ. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе С в Кракове, где ее соперниками будут Болгария, Словения и Испания.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

группа А (Гданьск) – Польша, Сербия, Финляндия, Эстония;

группа В (Щецин) – Италия, Германия, Словакия, Чехия;

группа С (Краков) – РОССИЯ, Болгария, Словения, Испания;

группа D (Катовице) – Франция, Бельгия, Голландия, Турция.