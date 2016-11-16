Болгария, Словения и Испания – соперники России на чемпионате Европы

В Кракове состоялась жеребьевка финального турнира мужского чемпионата Европы 2017 года, который пройдет в разных городах Польши, сообщает официальный сайт ВФВ. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе С в Кракове, где ее соперниками будут Болгария, Словения и Испания.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
группа А (Гданьск) – Польша, Сербия, Финляндия, Эстония;
группа В (Щецин) – Италия, Германия, Словакия, Чехия;
группа С (Краков) – РОССИЯ, Болгария, Словения, Испания;
группа D (Катовице) – Франция, Бельгия, Голландия, Турция.
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Ничё не понял, еще раз пожалуйста
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