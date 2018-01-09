Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Галатасараю" Кошелевой

Московское "Динамо" уступило "Галатасараю" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Самой результативной у российской команды стала Наталья Гончарова (20 очков), а у "Галатасарая" - Неслихан Демир Гюлер (25). Россиянка Татьяна Кошелева, выступающая в составе стамбульской команды, набрала 23 очка.

Лига чемпионов

Женщины

Групповой турнир

Группа D

"ДИНАМО" М (Россия) - "Галатасарай" (Турция) - 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 17:25)