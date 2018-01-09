21:08 9 января | Волейбол — Еврокубки

Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Галатасараю" Кошелевой

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Московское "Динамо" уступило "Галатасараю" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Самой результативной у российской команды стала Наталья Гончарова (20 очков), а у "Галатасарая" - Неслихан Демир Гюлер (25). Россиянка Татьяна Кошелева, выступающая в составе стамбульской команды, набрала 23 очка.

Лига чемпионов

Женщины

Групповой турнир

Группа D

"ДИНАМО" М (Россия) - "Галатасарай" (Турция) - 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 17:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Джон....Сильвер

Увы, женским клубным волейболом правит Турция - остальные никчемные статисты.

21:52 9 января

Grey Owl

без легионеров сейчас играть просто смешно.

21:42 9 января

egoshin-alex

Не. Без Маловой это не команда. Падает всё и с минимальной скоростью. Выглядят как спортшкольная команда.

21:34 9 января

dintos

А что бы с ними сделал Вакиф?Зачем было брать в коучи серба и платить ему хорошие бабки,если он дома не может обыграть четвёртый клуб Турции?А он ещё талдычил про победу в лиге.Болтун...

21:19 9 января