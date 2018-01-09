Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Галатасараю" Кошелевой

Московское "Динамо" уступило "Галатасараю" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Самой результативной у российской команды стала Наталья Гончарова (20 очков), а у "Галатасарая" - Неслихан Демир Гюлер (25). Россиянка Татьяна Кошелева, выступающая в составе стамбульской команды, набрала 23 очка.
Лига чемпионов
Женщины
Групповой турнир
Группа D
"ДИНАМО" М (Россия) - "Галатасарай" (Турция) - 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 17:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/champions/2017-2018/
Джон....Сильвер
Увы, женским клубным волейболом правит Турция - остальные никчемные статисты.
21:52 9 января
Grey Owl
без легионеров сейчас играть просто смешно.
21:42 9 января
egoshin-alex
Не. Без Маловой это не команда. Падает всё и с минимальной скоростью. Выглядят как спортшкольная команда.
21:34 9 января
dintos
А что бы с ними сделал Вакиф?Зачем было брать в коучи серба и платить ему хорошие бабки,если он дома не может обыграть четвёртый клуб Турции?А он ещё талдычил про победу в лиге.Болтун...
21:19 9 января