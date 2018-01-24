Наталия Гончарова: "Вакыфбанк" забивал "Динамо" куда хотел"

Диагональная "Динамо" Наталия Гончарова после поражения от "Вакифбанка" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнула, что, несмотря на результат, команда показала хорошую сыгранность. Также россиянка отметила, что главная проблема москвичей – плохой прием.

– Надо пережить это поражение, – цитирует "Р-Спорт" Гончарову. – Мы привыкли как проигрывать, так и побеждать. Такая спортивная жизнь у нас. Наверное, мы больше расстроились после поражения от "Галатасарая". Сегодня мы показали не такой плохой волейбол, боролись, рисковали. Но сделали много ошибок. Мы хотели побороться с этим соперником, но ничего не получилось. Это победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира. Они играют здорово.

Игровые связи у нас есть, и они хорошие. Самая большая проблема "Динамо" – это прием, из-за приема у нас не получается наша атака. Очень сложно бороться с тройным блоком. Когда против меня приходит три блока, все время нужно на силу бить. А когда играешь 4-5 партий, в конце сил уже не хватает. В матче с "Вакыфбанком" с блоком мы вообще не справились. Соперник забивал нам куда хотел. Над этим нам надо работать намного больше.

Напомним, в предыдущем туре "Динамо" проиграло домашнюю игру "Галатасараю" (1-3). Москвички занимают третье место в группе Д, в активе команды три очка после трех игр.