Француз Лекор стал чемпионом Европы по триатлону, Полянский – восьмой

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта победу в соревнованиях по триатлону среди мужчин одержал представитель Франции Пьер Ле Корр.

Второе место занял испанец Фернандо Аларса. Третьим стал бельгиец Мартен ван Риль. Россиянин Игорь Полянский занял восьмое место

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Триатлон

Хэмилтон – Мазервелл (Великобритания)

Мужчины

Финал

1. Пьер Ле Корр (Франция) 1.47.17

2. Фернандо Аларса (Италия) + 0.11

3. Мартен ван Риль (Бельгия) +0,23…

8. ИГОРЬ ПОЛЯНСКИЙ (РОССИЯ) + 1.52…

13. ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ (РОССИЯ) + 2.48

14. ИЛЬЯ ПРАСОЛОВ (РОССИЯ) + 2.51