Кузнецова проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте

Первая ракетка России Светлана Кузнецова потерпела поражение во втором круге турнира в Штутгарте от обладательницы wild card немки Лауры Зигемунд. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты, но завершилась в двух сетах - 6:4, 6:3 в пользу хозяйки соревнований. В четвертьфинале Зигемунд сыграет с победительницей матча между второй "сеяной" Каролиной Плишковой и Коко Вандевэй.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Зигемунд (Германия, WC) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - 6:4, 6:3